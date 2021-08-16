|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА ПО ТЕХНОЛОГИИ «ХОЛОДНАЯ ВОДА»
09:56 17.08.2021
В Белоруснефти впервые провели гидравлический разрыв пласта по технологии «холодная вода».
Как сообщает портал neft.by, производственный эксперимент успешно реализовали на скважине № 81 Мармовичского нефтяного месторождения.
Метод «холодной воды» в Беларуси использовали впервые. По этой технологии вода с пониженной температурой (+15 градусов в летнее время) применяется при проведении ГРП без предварительного нагрева. Внедрение такого метода значительно сокращает время подготовки к операции за счет уменьшения периода нагрева жидкости.
Под руководством специалистов НГДУ «Речицанефть» совместно с коллегами из БелНИПИнефть был проведен тщательный подбор новых рецептур жидкости разрыва. Внедрение этой технологии позволило значительно сократить время подготовки к операции за счет снижения периода нагрева жидкости. Это дает возможность увеличить объем ежемесячно выполняемых операций ГРП.
Метод «холодной воды» применили еще на 3 вертикальных и 1 горизонтальной скважинах, на которых специалисты Тампонажного управления вместе с коллегами из других подразделений проводили работы по технологии Plug&Perf.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2021
Курсы в банках
на 17.08.2021
Конвертация в банках
на 17.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте