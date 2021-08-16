В Белоруснефти впервые провели гидравлический разрыв пласта по технологии «холодная вода».

Как сообщает портал neft.by, производственный эксперимент успешно реализовали на скважине № 81 Мармовичского нефтяного месторождения.

Метод «холодной воды» в Беларуси использовали впервые. По этой технологии вода с пониженной температурой (+15 градусов в летнее время) применяется при проведении ГРП без предварительного нагрева. Внедрение такого метода значительно сокращает время подготовки к операции за счет уменьшения периода нагрева жидкости.

Под руководством специалистов НГДУ «Речицанефть» совместно с коллегами из БелНИПИнефть был проведен тщательный подбор новых рецептур жидкости разрыва. Внедрение этой технологии позволило значительно сократить время подготовки к операции за счет снижения периода нагрева жидкости. Это дает возможность увеличить объем ежемесячно выполняемых операций ГРП.

Метод «холодной воды» применили еще на 3 вертикальных и 1 горизонтальной скважинах, на которых специалисты Тампонажного управления вместе с коллегами из других подразделений проводили работы по технологии Plug&Perf.