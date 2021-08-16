За январь-июнь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без учета банков, НКФО, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10%, рентабельность продаж – 8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 53,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 14,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2021 г. составила 66,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд рублей, или 11,5% от общего объема кредиторской задолженности.