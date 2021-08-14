С 24 августа 2021 года онлайн-подключение с помощью мобильного приложения «life:) Регистрация» будет доступно только гражданам Беларуси и лицам, имеющим вид на жительство в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, иностранные граждане смогут подключиться при обращении в салоны life:).

В случае, если иностранный гражданин уже приобрел SIM-карту для онлайн-регистрации, то с 24 августа можно активировать SIM-карту с помощью приложения «life:) Регистрация» и продолжать пользоваться услугами компании, в том числе и после указанной даты.

С 24 августа текущего года можно обратиться в ближайший салон life:) с необходимыми документами для подключения на тарифы «Старт», «Шейк» или «Шейк Мини».