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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕЙТИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ


17:32 16.08.2021

В Беларуси будет проводиться рейтинг экологического развития регионов. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что в республике методология расчета экологического рейтинга разработана Минприроды и нашла свое отражение в ТКП 17.02-19-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Рейтинг экологического развития регионов Республики Беларусь. Технические требования», введенном в действие с 1 июля 2021 г.

Методология экологического рейтинга позволяет ранжировать районы Беларуси по 37 показателям в трех категориях, каждая из которых имеет свой относительный вес (вклад) в итоговый рейтинг района: текущее состояние и использование компонентов окружающей среды (вклад - 30%); воздействие основных видов экономической деятельности на окружающую среду (вклад - 30%); управление воздействием на окружающую среду и эффективность экологической политики (вклад - 40%).

В каждой из 3-х категорий выделено от 4 до 6 групп (блоков) показателей и каждая группа (блок) включает от 1 до 4 показателей.

По каждому показателю район получает баллы, количество которых зависит от его позиции по отношению к другим районам в пределах диапазона, задаваемого худшим по этому показателю районом («0» баллов) и желаемой целью («100» баллов).

Аналогичный подход использован и при формировании показателей для экологического рейтинга областных центров и г. Минска, объединивший 31 показатель в тех же 3-х категориях.

Результат экологического рейтинга может быть представлен, как посредством расчета общего интегрального показателя (индекса), так и при помощи бальной оценки, которая позволяет оценить выбранные категории показателей в зависимости от значений самих показателей. По результатам присвоенных баллов и их градации делается вывод о состоянии анализируемой величины.

Периодичность проведения рейтинга - один раз в год.

«Расчет рейтинга экологического развития регионов Беларуси позволит оценить экологическое состояние регионов на уровне административно-территориальных единиц, областных центов и Минска и обеспечит на регулярной и системной основе формирование и реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и экологической безопасности на всех уровнях за счет повышения обоснованности принимаемых решений», - отметили в пресс-службе Минприроды и охраны окружающей среды.
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