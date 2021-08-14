Перед началом нового учебного года поисковая активность на рынке аренды Минска ожидаемо возросла: в сравнении с июнем квартиры в аренду стали искать на 22% чаще.

Как пишет Realt.by, с увеличением интереса к съемным квартирам собственники немного повысили цены.

Тем не менее текущий уровень спроса заметно ниже, чем в предыдущие годы: даже в сравнении с июлем кризисного 2020 года текущее количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» на 7% ниже.

При этом число свободных для заселения квартир продолжает расти. В течение июля общее число объявлений за весь месяц приблизилось к 10,8 тысячам, что на 4% выше, чем в июне. В наибольшей степени это произошло за счет 2-комнатных квартир, которых за месяц стало больше на 5%, в меньшей — за счет однушек, число которых увеличилось на 3%.

На фоне роста поисковой активности большинство арендодателей повысили цены. Однако несущественно, по сравнению с июнем рост ставок аренды в столице не превышал 1% по всем типам квартир.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $273 (рост на 0,7%); 2-комнатные квартиры — $336 (рост на 0,6%); 3-комнатные квартиры — $423 (рост на 1%).

За последние 12 месяцев снять 2- и 3-комнатные квартиры стало дешевле в среднем на 4% и 3% соответственно, в то время как «однушки» в цене практически не изменились.

На фоне небольшого роста цен средняя доходность от сдачи квартир в аренду выросла на 0,03 процентного пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 1,8 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.