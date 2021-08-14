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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В 80 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
16:18 16.08.2021
Комитет госконтроля Могилевской области продолжает мониторинг соблюдения субъектами торговли законодательства о ценообразовании.
Как сообщил заместитель председателя Комитета Олег Стригун, только в начале августа контролерами выявлено превышение торговых надбавок на более чем 40 наименований товаров в торговых объектах Бобруйска, Костюковичского и Глусского районов.
Завышения торговых надбавок на товары для детского питания установлены Комитетом и в ходе проверки одного из крупных могилевских «сетевиков» (их размер порой достигал 22% при разрешенном не более 15%). Как результат, сумма незаконного дохода превысила Br9 тыс. Теперь субъекту хозяйствования грозит штраф в двукратном размере этого дохода.
Всего в январе-июле текущего года Комитетом пресечены нарушения дисциплины цен в 80 торговых объектах из 136, охваченных мониторингом. В ряде случаев применяемые торговые надбавки были в 7 раз выше, чем установлено законодательством.
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