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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ИЗМЕНЯЕТ МАРШРУТЫ И РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ, А ТАКЖЕ ОТМЕНЯЕТ НЕКОТОРЫЕ НА РЯДЕ УЧАСТКОВ
15:50 16.08.2021
В связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку Белорусская железная дорога изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отменяется также ряд поездов из обращения на следующих участках: Слуцк-Солигорск (с 16 августа), Гомель-Добруш (с 19 августа), Гомель-Кравцовка (с 20 августа), Калинковичи-Словечно (с 21 августа), Минск-Барановичи, Гродно-Лида, Лунинец-Бухличи, Лунинец-Житковичи, Гомель-Василевичи (с 23 августа), Минск-Борисов, Минск-Молодечно-Гудогай, Молодечно-Глубокое, Минск-Осиповичи (с 30 августа).
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заблаговременно планировать свои поездки с учетом измененного графика движения поездов региональных линий экономкласса.
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