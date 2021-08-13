Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 109,4%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,1% и 116,7% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 123,1%, потребительские товары – 100,8% и 104,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,4%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 105,9%, в том числе в растениеводстве – 100,1% и 105,8% соответственно, животноводстве – 99,2% и 105,9%.