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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 9,4%
15:12 16.08.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 109,4%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103,1% и 116,7% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 123,1%, потребительские товары – 100,8% и 104,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,4%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 105,9%, в том числе в растениеводстве – 100,1% и 105,8% соответственно, животноводстве – 99,2% и 105,9%.
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