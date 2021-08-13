Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 августа 2021 года выросло до 462,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 462 тыс. 197 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 456 тыс. 193 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 672 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3613 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 894 человека, число смертей от COVID-19 – на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 795 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 554 тыс. 830 тестов.