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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6%
13:53 16.08.2021
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 106%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 107,9% соответственно, промежуточные товары – 100,9% и 106,7%, потребительские товары – 100,3% и 103,6% соответственно.
Рост цен на промтовары в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 10,8%. За январь-июль текущего года цены по сравнению с январем-июлем 2020 года взлетели на 10,1%.
Продукция производственно-технического назначения в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. подорожала на 1,0%, с начала года – на 7,1%. Годовой рост в июле составил 11,1%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10,3%.
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