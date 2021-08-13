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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 20 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛИ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА


13:41 16.08.2021

В ходе уборочной кампании с 1 июля 2021 года Департаментом государственной инспекции труда при проведении надзорных мероприятий в 66 сельхозорганизациях пресечено свыше 1,7 тыс. нарушений требований охраны труда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из-за нарушений требований эксплуатации производственного оборудования, которые могли привести к несчастным случаям с работниками, приостанавливалась до устранения нарушений требований безопасности работа 104 машин и механизмов, а также 4 производственных участков.

По требованию государственных инспекторов из-за неприменения необходимых средств индивидуальной защиты, непрохождения медицинских осмотров, обучения и инструктажей по охране труда временно отстранялись от работы 197 работников до устранения выявленных нарушений.

За нарушения оштрафовано 21 должностное лицо сельскохозяйственных организаций.

В целях профилактики травмирования работников, оказания практической помощи в обеспечении охраны труда мобильными группами обследовано 419 сельскохозяйственных организаций и рекомендовано устранить свыше 4,4 тыс. нарушений требований безопасности. Из-за грубых нарушений требований охраны труда по рекомендациям мобильных групп временно приостанавливалась эксплуатация 132 машин и механизмов и 3 производственных участков, отстранялись от работы 244 работника.
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