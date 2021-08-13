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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ СДАЧИ ВНАЕМ ЖИЛЬЯ В БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,5 МЛН РУБЛЕЙ
13:34 16.08.2021
В Витебской области на 1 июля 2021 года состояло на учете 11602 физических лица-плательщика подоходного налога в фиксированных суммах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в первом полугодии текущего года данной категорией плательщиков уплачено в бюджет 1557,8 тыс. рублей подоходного налога.
Кроме указанной категории плательщиков, в области на налоговом учете состоит почти 150 граждан, уплачивающих единый налог за осуществление такой деятельности, как предоставление принадлежащих им на праве собственности жилых помещений для краткосрочного проживания. Ими уплачено в бюджет 40,3 тыс. рублей единого налога.
В 1 полугодии 2021 года контрольными мероприятиями установлено 12 граждан, сдававших жилые помещения без уплаты налога, по результатам которых доначислено 1,1 тыс. рублей.
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