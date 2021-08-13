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ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ К ПРОДАЖЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОВЛЕЧЕНА В ХОЗОБОРОТ
13:28 16.08.2021
На сегодня в Минской области треть запланированных к продаже неиспользуемых объектов вовлечена в хозяйственный оборот, сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу.
В ведомстве рассказали, что комитет «Минскоблимущество» провел торги с установлением начальной цены, равной одной базовой величине, по продаже двух зданий школ в д. Калинино и аг. Селиба, находящихся в собственности Березинского района.
Так, в результате торгов начальная цена школы в д.Калинино увеличилась в 32 раза, а здание в аг. Селиба продано единственному участнику. Новый собственник планирует осуществить реконструкцию объектов для дальнейшего их использования в целях оказания туристических услуг.
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