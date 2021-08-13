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ЭКОНОМИКА РБ


ЕАБР СОХРАНИЛ ПРОГНОЗ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ ВЫШЕ 9% ДО НОЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


13:08 16.08.2021

МИНСК, 16 августа /ЭКОПРЕСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) сохранил прогноз годовой инфляции в Беларуси выше 9% вплоть до ноября включительно и ее замедления до 8,7% в декабре. Об этом сообщает Telegram-канал ЕАБР.

При этом одним из факторов риска для инфляции в банке называют снижение урожайности зерновых культур: на 13 августа урожайность зерновых в Беларуси была более чем на 16% ниже предыдущего года.

В банке отметили, что инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 9,8% год к году с 9,9% в июне.

«Важно отметить замедление месячной базовой инфляции. Ее значение с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР в 0,5–0,6% в июле, в то время как в феврале — июне находилось в диапазоне 0,8–0,9%. Замедлению базовой инфляции могла способствовать стабилизация мировых цен на продовольствие и металлы», - говорится в комментарии.

В то же время эксперты отмечают, что рост базового индекса потребительских цен с устранением сезонности все еще остается повышенным.

«На росте потребительских цен, скорее всего, продолжает сказываться перенос возросших издержек производителей, а также высокие инфляционные ожидания», - считают аналитики ЕАБР.
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