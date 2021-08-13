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ЭКОНОМИКА РБ
В СМОРГОНИ ЗАВЕРШЕНА ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ МАСШТАБНОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТА
12:53 16.08.2021
В Сморгони построен и введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс масштабного инфраструктурного проекта по реконструкции проспекта Индустриальный на участке № 11 сектор 1.
Реконструкция главной транспортной артерии Сморгони, которая объединяет крупный промышленный парк СЭЗ «Гродноинвест» и город, началась в 2019 году.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на сегодня уже построена современная четырехполосная дорога, пешеходные дорожки, освещение, стела СЭЗ «Гродноинвест», проложены сети инженерной инфраструктуры. Для удобства жителей и гостей Сморгони, сотрудников предприятий-резидентов СЭЗ проведено благоустройство и озеленение территории, установлены разделительные полосы, светофорное регулирование, освещение, остановочные павильоны.
Суммарно в реализацию инфраструктурного проекта администрацией СЭЗ «Гродноинвест» инвестировано почти 6 млн рублей. Однако на этом работы не завершаются. Уже в этом году начнется реализация третьей очереди комплексного проекта, которая предполагает создание кольцевой развязки. В планах строительство велосипедных дорожек, решение вопроса обеспечения промышленного парка дополнительной электроэнергией.
Кроме этого, инфраструктурные проекты реализуются администрацией СЭЗ и на других индустриальных площадках, расположенных в Гродненской области.
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