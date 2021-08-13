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ЭКОНОМИКА РБ


СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ГОМЕЛЬСКИХ ВУЗОВ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 2021 ГОДУ


12:46 16.08.2021

Белорусские вузы 9 августа закончили прием документов на платное обучение.

Портал «Деловой Гомель» сопоставил стоимость обучения в гомельских вузах на дневном отделении.

На сегодня возможность платного получения высшего образования есть в шести учреждениях высшего образования в Гомеле и педагогическом университете в Мозыре. Именно Мозырский педуниверситет предлагает самые доступные цены не только для первокурсников, так и для студентов других курсов.

Стоимость одного года обучения в МГПУ им. Шамякина составляет Br2464, что на сегодня чуть меньше $1000.

В Гомеле самые низкие цены установлены для первокурсников, поступающих на специальность «Логистика» в Гомельском филиале МИТСО – Br2600 в год. В целом же по вузу самые доступные цены для первокурсников в БТЭУ ПК - Br2892.

Самое дорогое обучение на первом курсе в БелГУТе. Здесь первокурсникам придется заплатить за год Br3237. Но уже со второго курса в БелГУТе стоимость обучения снижается до Br2860. В итоге в сумме за пять лет обучение в БелГУТе выйдет даже дешевле, чем в ГГУ им. Скорины и ГГТУ им. Сухого.

Между там в Гомельском медуниверситете стоимость не зависит от курса и составляет Br3175. Это самый высокий показатель для студентов 2-5 курсов всех гомельских учреждений высшего образования.
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