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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ОТМЕЧАЕТ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ДРЕВЕСНОЕ СЫРЬЕ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ


12:39 16.08.2021

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) отмечает снижение цен на древесное сырье на внутреннем рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на 8% подешевел пиловочник хвойных пород диаметром 14-25 см, реализуемый на условиях франко-вагон станция отправления.

Схожая динамика наблюдалась и по круглым лесоматериалам диаметром 26 см и более. Их стоимость на биржевых торгах снизилась на 6%.

По мнению аналитиков БУТБ, это может быть началом нового ценового тренда. После существенного подорожания круглых лесоматериалов в 1-м полугодии примерно к середине июля цены на древесное сырье вышли на плато и перестали расти, а в течение первых двух недель августа началось их плавное снижение.

Например, если в июле пиловочник хвойных пород средней категории крупности продавался в среднем по 390 BYN/куб.м, то на сегодня его стоимость составляет 360 BYN/куб.м.

Другие размерные категории кругляка тоже постепенно дешевеют. То есть ажиотаж, характерный для начала года, уже прошел, и сейчас мы наблюдаем фазу стабилизации. Более того, учитывая текущую ситуацию на рынке и поведение основных игроков, можно говорить о возможном развороте тренда. Поэтому в ближайшей перспективе цены на деловую древесину с большой долей вероятности продолжат движение по нисходящей траектории, пусть и не такими быстрыми темпами, как хотелось бы потребителям ресурса.
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