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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСТАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ ТАМОЖЕННУЮ СТАТИСТИКУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ


12:23 16.08.2021

Единый портал электронных услуг с 13 августа 2021 года приостановил оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли»

Как сообщается на сайте НЦЭУ, публикация данных приостановлена по решению Государственного таможенного комитета Беларуси.

«…с 13.08.2021 приостановлено оказание электронной услуги 156.25 «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли» по решению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
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