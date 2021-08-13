|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЕРЕСТАЛИ ПУБЛИКОВАТЬ ТАМОЖЕННУЮ СТАТИСТИКУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
12:23 16.08.2021
Единый портал электронных услуг с 13 августа 2021 года приостановил оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли»
Как сообщается на сайте НЦЭУ, публикация данных приостановлена по решению Государственного таможенного комитета Беларуси.
«…с 13.08.2021 приостановлено оказание электронной услуги 156.25 «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли» по решению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
Курсы в банках
на 16.08.2021
Конвертация в банках
на 16.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте