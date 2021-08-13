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ЭКОНОМИКА РБ
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В БЕЛАРУСИ ЗА ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОТРАТИТЬ BR464 МЛН
12:17 16.08.2021
В Беларуси на развитие туристической инфраструктуры за пятилетку запланировано потратить Br464 миллиона. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания в Новогрудке, где рассматривались перспективы развития туристической отрасли.
«Из них только на 2021 год будет направлено Br160 миллионов рублей. Пока темпы освоения средств достаточно низкие», - признал Головченко, которого цитирует сайт правительства.
По словам премьер-министра, необходимо максимально задействовать имеющиеся конкурентные преимущества.
«Людей надо заинтересовывать не только туризмом. Беларусь интересна и привлекательна в первую очередь природой. У нас есть огромные заказники и заповедники. Надо это направление развивать. Тем более что это не требует больших ресурсов и затрат», - считает он.
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