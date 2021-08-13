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ЭКОНОМИКА РБ


В МАРТ РАССКАЗАЛИ О ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ В ИЮЛЕ 2021 ГОДА


11:56 16.08.2021

В июле 2021 г. прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 9,8% (9,9% месяцем ранее), прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) – до 7,7% в годовом выражении (8,6% месяцем ранее).

«Замедлению годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом способствовало постепенное нивелирование шоков роста мировых цен на продовольствие (по оценке МАРТ, в июле годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 28,9% (31,8% в июне на основании данных ФАО) на фоне принимаемых мер в области денежно-кредитной и ценовой политики», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

На годовую динамику потребительских цен в большей степени оказало влияние:

замедление прироста цен на плодовоовощную продукцию до 4,6% (8,6% в июне), а также тарифов на жилищно-коммунальные услуги – до 9,5% (10,6% в июне) и услуги пассажирского транспорта – до 15,7% (18,1% в июне);

ускорение прироста цен на обувь – до 6,6% (4,5% в июне), а также продолжающийся прирост цен на мясо и мясопродукты (10,8 процента в июле против 10,2% в июне).

В июле по сравнению с июнем 2021 г. сохраняется прирост цен на мясо и мясопродукты (0,5% за месяц) (ввиду роста закупочных цен на живых животных и птицу в связи с увеличением затрат сельскохозяйственных производителей), кондитерские изделия (1,1% за месяц) (вследствие роста цен на сырье, вспомогательные материалы и топливно-энергетические ресурсы), а также тарифов на туристические услуги (на 3,1%) (во многом за счет роста тарифов на авиаперевозки (из-за закрытия воздушного пространства стран-соседей в условиях пандемии), цен на проживание в отелях принимающей стороны).

В сфере регулируемого ценообразования по итогам июля прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,5%.

За месяц отмечается рост тарифов на медицинские услуги (на 0,3%), а также цен на водку и табачные изделия (на 0,7% и 0,8% соответственно) (в целях компенсации повышения ставок акцизов), вновь повышены цены на автомобильное топливо (порядка 2%) за счет увеличения мировых котировок на нефть.

СПРАВКА: ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный Правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.
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