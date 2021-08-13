25 августа 2021 г. состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Галиной Ткаченко по вопросам вовлечения объектов государственной собственности в хозяйственный оборот и их приобретения потенциальными инвесторами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 500-46-62.