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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ C ПЕРВЫМ ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» СОСТОИТСЯ 25 АВГУСТА
11:05 16.08.2021
25 августа 2021 г. состоится прямая телефонная линия с первым заместителем председателя комитета «Минскоблимущество» Галиной Ткаченко по вопросам вовлечения объектов государственной собственности в хозяйственный оборот и их приобретения потенциальными инвесторами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете «Минскоблимущество», задать вопросы можно с 10.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 500-46-62.
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