В Беларуси рассматриваются варианты переформатирования управления туристической отраслью. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания в Новогрудке, где рассматривались перспективы развития туристической отрасли.

«На примере Новогрудка рассмотрели, как тут реализуется государственное управление в сфере туризма и как работает частный бизнес. Также рассмотрели предложения Министерства спорта и туризма по переформатированию управления туристической отраслью. Нам надо более предметно подойти к конкурентным туристическим преимуществам каждого региона», - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он отметил, что важно правильно продать туристу имеющийся потенциал того или иного региона.

«Надо правильно монетизировать наш туристический потенциал», - добавил премьер.

Во время совещания звучали предложения о создании туристической вертикали.

«На каком-то этапе произошло сокращение численности райисполкомов и облисполкомов, и под эту оптимизацию попали в том числе и специалисты, которые занимались развитием туризма, – напомнил Головченко. – Сегодня участники совещания говорили о том, что это принесло негативный эффект как на взаимодействии турбизнеса с властью, так и на продвижении турпродукта региона. Минспорта предлагает восполнить эту численность и сделать более стройную систему управления внутреннего туризма. Пока не до конца убедительно они прозвучали»

Также премьер-министр заявил, что внутренний туризм необходимо не только поддерживать, но и стимулировать.

«В мире мы занимаем невысокое место по вкладу туризма в экономику. В мировом рейтинге мы во второй сотне. И доля туризма в ВВП не превышает 2,5%. В экспорте услуг – 3%. В некоторых странах этот показатель доходит до 30%», - рассказал чиновник.

Руководитель правительства обратил внимание, что в последнее время интерес белорусов к внутреннему туризму значительно вырос.

«Надо его не только поддерживать, но и стимулировать. Болезненный вопрос – уровень сервиса, который предлагает отечественная туристическая инфраструктура. Мы уже приучили своих людей к тому, чтобы они могли получать высокое качество предлагаемых услуг. Это относится и к гостиничному бизнесу, общепиту и придорожному сервису», - сказал Головченко.