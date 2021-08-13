ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЮТ ВАРИАНТЫ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРОТРАСЛЬЮ


10:50 16.08.2021

В Беларуси рассматриваются варианты переформатирования управления туристической отраслью. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания в Новогрудке, где рассматривались перспективы развития туристической отрасли.

«На примере Новогрудка рассмотрели, как тут реализуется государственное управление в сфере туризма и как работает частный бизнес. Также рассмотрели предложения Министерства спорта и туризма по переформатированию управления туристической отраслью. Нам надо более предметно подойти к конкурентным туристическим преимуществам каждого региона», - сказал Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Он отметил, что важно правильно продать туристу имеющийся потенциал того или иного региона.

«Надо правильно монетизировать наш туристический потенциал», - добавил премьер.

Во время совещания звучали предложения о создании туристической вертикали.

«На каком-то этапе произошло сокращение численности райисполкомов и облисполкомов, и под эту оптимизацию попали в том числе и специалисты, которые занимались развитием туризма, – напомнил Головченко. – Сегодня участники совещания говорили о том, что это принесло негативный эффект как на взаимодействии турбизнеса с властью, так и на продвижении турпродукта региона. Минспорта предлагает восполнить эту численность и сделать более стройную систему управления внутреннего туризма. Пока не до конца убедительно они прозвучали»

Также премьер-министр заявил, что внутренний туризм необходимо не только поддерживать, но и стимулировать.

«В мире мы занимаем невысокое место по вкладу туризма в экономику. В мировом рейтинге мы во второй сотне. И доля туризма в ВВП не превышает 2,5%. В экспорте услуг – 3%. В некоторых странах этот показатель доходит до 30%», - рассказал чиновник.

Руководитель правительства обратил внимание, что в последнее время интерес белорусов к внутреннему туризму значительно вырос.

«Надо его не только поддерживать, но и стимулировать. Болезненный вопрос – уровень сервиса, который предлагает отечественная туристическая инфраструктура. Мы уже приучили своих людей к тому, чтобы они могли получать высокое качество предлагаемых услуг. Это относится и к гостиничному бизнесу, общепиту и придорожному сервису», - сказал Головченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2021
валюта курс
EUR 2.9345
USD 2.5025
RUB 3.4058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9345 -0.0165
USD 2.5025 -0.0093
RUB 3.4058 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9480
USD 2.4900 2.4990
RUB 3.3910 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 86.2000 86.8000
USD/RUB 73.1000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте