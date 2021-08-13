В истекшем периоде 2021 года органы прокуратуры Брестской области предъявили в суды в интересах Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда и соцзащиты 60 исков на общую сумму 65,9 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, работа по возмещению в судебном порядке средств, затраченных государством на выплату пособий и пенсий за причинение вреда здоровью и жизни, в том числе повлекшее потерю кормильца, налажена в прокуратуре Брестской области на системной основе.

Предметом регулярного анализа выступают сведения из ФСЗН, материалы уголовных дел и дел об административных правонарушениях, проверок по фактам причинения телесных повреждений. Цель такой работы – защита экономических интересов государства и общества.