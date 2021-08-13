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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ РАСПРЕДЕЛИЛ РАЗРЕШЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА
10:15 16.08.2021
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси распределило разрешения на международные перевозки грузов на четвертый квартал 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, принято решение о подлежащих распределению видах разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом и их количестве на четвертый квартал 2021 года: «двусторонние и транзитные» разрешения Республики Польша; разрешения Российской Федерации «в/из третьих стран» категории «кроме перевозок в/из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Франции, Польши, Нидерландов и Чехии» (3-й категория).
«При наличии потребности в получении перечисленных выше разрешений перевозчикам в период с 15 по 31 августа 2021 года включительно необходимо информировать Транспортную инспекцию через интернет о намерении получения разрешений, подлежащих распределению на четвертый квартал 2021 года и необходимом их количестве в периоде, на который производится распределение», - отметили в ведомстве.
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