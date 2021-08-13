Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 109,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 123% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 111,2% соответственно, потребительские товары – 100,3% и 103,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 97,1%, с декабрем 2020 г. – 105,5%, в том числе в растениеводстве –94,2% и 96,1% соответственно, животноводстве –97,9% и 108,4% соответственно.