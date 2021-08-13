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ЭКОНОМИКА РБ


К ДЕКАБРЮ БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К ПЕРЕВАЛКЕ УДОБРЕНИЙ ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТОЧКИ - ГОЛОВЧЕНКО


09:23 16.08.2021

К декабрю Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные точки. Об этом 13 августа, отвечая на вопрос о заявлениях литовской стороны о приостановке транзита белорусских удобрений, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

"Прежде всего, нас никто об это не уведомил. Узнал об этом из СМИ. Не знаю, это мнение частное или государственная позиция. В любом случае мы имели в виду этот вариант. Готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставок белорусских удобрений", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

"Сейчас работаем в плотном контакте с российскими партнерами. Изучаем, где наибольшая маржинальность при отгрузке, другие логистические тонкости, связанные с судами определенного типа, складами, мощностями для хранения", - рассказал премьер-министр.

По его словам, среди рассматриваемых вариантов порты в Мурманске и Ленинградской области.

Проблем, по мнению Романа Головченко, не должно возникнуть. Работа по этому направлению ведется давно.

"Есть поддержка и Российской Федерации. Уверен, выйдем и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки. Работа ведется интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки", - заявил он.

По подсчетам белорусской стороны, если Литва примет такое решение самостоятельно, то потери выручки для нее составят порядка 100 млн евро.
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