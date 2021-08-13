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ЭКОНОМИКА РБ
ДО КОНЦА АВГУСТА В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШЕНО ПРОДАВАТЬ РИС ПО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ
09:15 16.08.2021
Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, повышение цен продлено до 31 августа 2021 года.
Напомним, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.
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