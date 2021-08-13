Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, повышение цен продлено до 31 августа 2021 года.

Напомним, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.