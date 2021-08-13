ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДО КОНЦА АВГУСТА В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШЕНО ПРОДАВАТЬ РИС ПО ЗАВЫШЕННОЙ ЦЕНЕ


09:15 16.08.2021

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине продлила разрешение на повышение цен на весь ассортимент риса на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, повышение цен продлено до 31 августа 2021 года.

Напомним, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 31 июля текущего года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.08.2021
валюта курс
EUR 2.9345
USD 2.5025
RUB 3.4058
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9345 -0.0165
USD 2.5025 -0.0093
RUB 3.4058 -0.0092
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9310 2.9480
USD 2.4900 2.4990
RUB 3.3910 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 86.2000 86.8000
USD/RUB 73.1000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте