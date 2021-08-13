За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $118,5 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (35,6% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (31,5%), Литвы (8,4%) и Кипра (7,2%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $113,5 млн, или 95,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2021 г. организации области направили за рубеж $68 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (91,4% от всех направленных инвестиций), Казахстана (7,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,96% всех направленных инвестиций за рубеж.