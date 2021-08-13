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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ $118,5 МЛН
18:02 13.08.2021
За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Могилевской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $118,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (35,6% от всех поступивших инвестиций), Нидерландов (31,5%), Литвы (8,4%) и Кипра (7,2%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $113,5 млн, или 95,7% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2021 г. организации области направили за рубеж $68 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (91,4% от всех направленных инвестиций), Казахстана (7,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,96% всех направленных инвестиций за рубеж.
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