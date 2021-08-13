Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 августа 2021 года выросло до 458 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 458 тыс. 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 453 тыс. 024 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1426 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3582 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 356 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 503 тыс. 024 теста.

Более 1,49 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,18 млн. человек прошли полный курс вакцинации.