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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГОСПИЩЕПРОМ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ПОСТАВКИ В КИТАЙ В 1,6 РАЗА


17:41 13.08.2021

Экспортные поставки концерна «Белгоспищепром» в КНР в первом полугодии выросли в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В лидерах продаж - сахар, кондитерские изделия и крепкие спиртные напитки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белгоспищепрома, помимо привычной для белорусов продукции организации «Белгоспищепрома» разрабатывают рецептуры изделий, адаптированные под китайский рынок. Выпущены линейка шоколадных конфет «Лаки Чаки» с низким содержанием сахара, линейка шоколада без сахара. Специально для рынка КНР разработаны рецептуры водок с содержанием спирта 69% и 77%. С начала 2021 года расширен ассортимент экспортных товаров, отгружены первые партии фруктового детского питания, овсяных хлопьев, заключен контракт на поставку пива.

В целом с 2016 по 2020 год экспорт предприятий концерна в Китай вырос в 10 раз и составил почти $15 млн. Для доставки продукции в КНР «Белгоспищепром» активно использует логистический потенциал РУП «Белтаможсервис».

«Стратегия работы концерна на китайском рынке подразумевает долгосрочность и укрепление не только брендового имиджа наших продуктов питания как полезных и безопасных, но и имиджа белорусских товаров в целом, - сказал председатель Белгоспищепрома Анатолий Бубен. - Кроме того, в наших интересах работа на рынках стран с высокой степенью платежеспособности. Растущее благосостояние китайского населения повышает спрос на продукцию премиум сегмента, что позволяет нам увеличивать выручку от реализации товаров с высокой добавленной стоимостью».

Белгоспищепром представит белорусские продукты питания на 4-й Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября 2021 года.

«Мы постоянно изучаем спрос и особенности китайского потребителя, поэтому стараемся участвовать во всех международных выставках КНР. Специально к выставкам производим продукцию для проведения маркетингового исследования. Так, изготовлены, например, мармелад с помидорами, сельдереем, зефир со вкусом имбиря, сушеная брусника со вкусом красного перца», - рассказал глава концерна.
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