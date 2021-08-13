В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года продтовары подорожали на 9,1%, а за январь-июль 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,6%.

Непродовольственные товары в июле стали дороже по сравнению с июнем на 0,3%, с начала года – на 6,4%. Годовой рост цен в июле составил 8,9%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,2%.

Цены на услуги в июле текущего года подешевели по сравнению с июнем на 0,1%, с начала года – подорожали на 4,7%. В июле 2021 года к июлю 2020 года стоимость услуг возросла на 7,7%, а к уровню января-июля 2020 года – на 7,9%.