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ЭКОНОМИКА РБ
ГОДОВОЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ СОСТАВИЛ 9,1%
17:27 13.08.2021
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года продтовары подорожали на 9,1%, а за январь-июль 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,6%.
Непродовольственные товары в июле стали дороже по сравнению с июнем на 0,3%, с начала года – на 6,4%. Годовой рост цен в июле составил 8,9%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,2%.
Цены на услуги в июле текущего года подешевели по сравнению с июнем на 0,1%, с начала года – подорожали на 4,7%. В июле 2021 года к июлю 2020 года стоимость услуг возросла на 7,7%, а к уровню января-июля 2020 года – на 7,9%.
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