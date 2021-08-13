В Беларуси на утро 12 августа намолочено 5048,2 тыс.тонн зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпрода, по намолоту зерна по-прежнему лидирует Минская область, намолотившая уже более 1,2 млн. тонн ( 1241 тыс.тонн), на втором месте Брестская область - здесь получено 1026,1 тыс.тонн. В Гродненской области намолочено 753,3 тыс. тонн, в Могилевской – 742,8 тыс.тонн, в Гомельской — 647,1 тыс. тонн, в Витебской – 637,9 тыс. тонн.

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,6 млн. га, что составляет 76 % запланированных площадей.