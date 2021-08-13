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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ $111,3 МЛН


16:58 13.08.2021

За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Гродненской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $111,3 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Кипра (27,6% от всех поступивших инвестиций), Литвы (20%), Польши (10,2%) и Финляндии (9,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $104 млн, или 93,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2021 г. организации области направили за рубеж $23 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Литвы (60,2% от всех направленных инвестиций), Российской Федерации (26,7%) и Польши (11%).

На долю прямых инвестиций приходилось 98,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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