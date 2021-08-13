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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ОБОРОНЫ 14 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
16:14 13.08.2021
Министр обороны Республики Беларусь Хренин Виктор Геннадьевич 14 августа проведет «прямую линию» с населением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, задать вопросы можно будет с 09.00 до 12.00 по телефону в Минске (8 017) 297 10 22.
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