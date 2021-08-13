ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ОБОРОНЫ 14 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

16:14 13.08.2021 Министр обороны Республики Беларусь Хренин Виктор Геннадьевич 14 августа проведет «прямую линию» с населением. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, задать вопросы можно будет с 09.00 до 12.00 по телефону в Минске (8 017) 297 10 22.