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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН И ДВЕРЕЙ ВЫПЛАЧИВАЛ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»
15:30 13.08.2021
Управлением ДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресечены факты выплаты заработной платы «в конверте» в столичном частном предприятии, занимающимся производством и реализацией окон и дверей из ПВХ и алюминия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, установлено, что по указанию директора предприятия в течение 2019-2020 годов часть готовых изделий реализовывалась за наличный расчет без отражения полученной выручки в бухгалтерском учете. Сумма сокрытой выручки составила свыше 870 тыс. рублей. При этом предприятие уклонилось от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере свыше 1,2 млн. рублей.
Часть сокрытой выручки руководитель коммерческой структуры направлял на выплату зарплаты «в конверте», что повлекло неуплату в бюджет подоходного налога с физических лиц в размере более 23 тыс. рублей.
В общей сложности зарплата «в конверте» была выплачена 25 работникам, сумма серых выплат составила 180 тыс. рублей.
В отношении руководителя коммерческой структуры по фактам уклонения от уплаты налогов и выплаты зарплаты «в конверте» возбуждено уголовное дело.
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