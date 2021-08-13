В Гродненской области цены на продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2020 г. снизились на 0,1%, с начала года – выросли на 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в июле составил 8,8%. За январь-июль 2021 года продтовары подорожали на 8% к уровню января-июля 2020 года.

Непродовольственные товары в июле текущего года подорожали по сравнению с июнем на 0,4%, с начала года – на 6,1%. В июле 2021 года к июлю 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 10%. За январь-июль 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,2%.

Цены на услуги в июле 2021 г. по сравнению с июнем снизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 5,2%. В июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года услуги подорожали на 8,2%. За январь-июль 2021 года рост цен на услуги к уровню января-июля 2020 года составил 8,7%.