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ЭКОНОМИКА РБ


ЖЕНЩИНА УСТАНОВИЛА ПРОГРАММУ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА И ПОТЕРЯЛА ПОЧТИ 26 ТЫС. РУБЛЕЙ - СК


14:20 13.08.2021

Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хищении денежных средств путем модификации компьютерной информации, совершенном в крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Гродненской области, в правоохранительные органы обратилась 39-летняя местная жительница и сообщила, что у нее с банковских счетов похитили крупную сумму денег.

В ходе допроса потерпевшая рассказала, что 2 августа текущего года в мессенджере Viber ей позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка. В ходе разговора собеседница спросила не теряла ли потерпевшая паспорт или банковскую карту. Местная жительница опровергла данную информацию.

Лжесотрудница банка продолжила разговор, пояснив, что во многих банках на имя потерпевшей оформлены заявки на получение кредитов, которые отклонены. Также собеседница предложила жительнице Волковыска вариант решения сложившейся ситуации. Для этого последняя установила программу удаленного доступа на свой мобильный телефон и предоставила доступ девушке.

На этом разговор окончен не был, звонившая предложила местной жительнице проверить причастность сотрудников банков к совершенным действиям. Для этого на следующий день потерпевшая взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму более 24 тысяч рублей, которые хранились на кредитных картах.

Днем 3 августа лжесотрудница банка снова позвонила и сообщила о том, что на электронную почту женщине отправлен документ, подтверждающий закрытие кредитных договоров.

На следующий день потерпевшая обнаружила отсутствие денег на банковских счетах. В этот момент она осознала, что имела дело с мошенниками. Всего у жительницы Волковыска похищено около 26 тысяч рублей.

Следователем запрошены сведения о движении денежных средств по карт-счетам женщины, осмотрен ее мобильный телефон, зафиксированы и внесены в специализированую базу номера телефонов, с которых звонила злоумышленница. В результате анализа сведений установлено, что иными следственными подразделениями уже возбуждены уголовные дела, где потерпевшим звонили с данных абонентских номеров.

В настоящее время планируется направление международной просьбы об оказании правовой помощи, с целью установления лица, которое совершило данные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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