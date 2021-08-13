ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ $383,2 МЛН

13:53 13.08.2021 За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Витебской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $383,2 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (86,2% от всех поступивших инвестиций), Украины (3,9%), Кипра (2,7%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $66,7 млн, или 17,4% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2021 г. организации области (кроме банков) направили за рубеж $84,3 млн инвестиций долларов США. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (86,2% от всех направленных инвестиций), Польши (5%), Эстонии (4,5%), Латвии (2,7%). На долю прямых инвестиций приходилось 63,5% всех направленных инвестиций за рубеж.