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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,5 МЛН ПАССАЖИРОВ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТЕРМИНАЛАМИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ БЖД


13:28 13.08.2021

В январе–июле 2021 года 2 538 107 человек приобрели билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий с помощью терминалов самообслуживания, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, данный канал продаж стал популярным и пользуется возрастающим спросом у пассажиров. Так, в июле 2021 года проездные документы с помощью терминалов самостоятельно оформили свыше 576 тысяч человек – это на 54,8% больше, чем в июле 2020 года.

Наиболее активно технологиями самообслуживания пользуются пассажиры в городах Минск, Могилев, Гомель, Витебск и Молодечно. Терминалы по самостоятельному обслуживанию пассажиров стали удобной альтернативой железнодорожным билетным кассам.

На Белорусской железной дороге продолжается работа по расширению сети терминалов самообслуживания нового типа – с возможностью приема оплаты наличными деньгами и выдачи сдачи, а также с использованием платежных карточек банков резидентов и нерезидентов Республики Беларусь. На устройствах нового типа можно оформить билеты на 3 языках – белорусском, русском и английском.

С начала 2021 года введены в эксплуатацию 27 новых терминалов. Благодаря этому более широкие возможности оформления проезда появились на вокзалах в городах Барановичи, Пинск, Бобруйск, Витебск, Гомель, Могилев, Жлобин, Осиповичи и Минск.

Всего в настоящее время на Белорусской железной дороге установлено 185 устройств самообслуживания, в том числе 97 терминалов нового типа.

С учетом текущей эпидемиологической ситуации Белорусская железная дорога настоятельно рекомендует пассажирам активно использовать терминалы самообслуживания, а также электронные каналы продаж проездных документов.
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