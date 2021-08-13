Цены на промышленную продукцию в Беларуси в июле 2021 года выросли по сравнению с июнем 2021 года на 1,1%, с начала года - на 10,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, цены на инвестиционные товары выросли на 1,7% и 10,1% соответственно, промежуточные товары – на 1,1% и 14,6%, потребительские товары – 0,4% и 4,0% Соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 98,9%, с декабрем 2020 г. – 105,6%, в том числе в растениеводстве – 98,3% и 102,9% соответственно, животноводстве – 99,1% и 106,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 102,8%, с декабрем 2020 г. – 110,1%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,2% и 113,3% соответственно, машины и оборудование – 100,6% и 103,7%, прочие работы и затраты – 102,9% и 109,3% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. подросли на 0,3%, с начала года – на 5,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,1%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.