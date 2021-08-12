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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ГРОДНЕНСКОГО ОБЛУПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЭР 14 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
12:30 13.08.2021
Начальник Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Алексей Александрович Синявский 14 августа проведет «прямую линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, вопросы, касающиеся сферы деятельности Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, можно будет задать с 9 до 12 часов по телефону 8 (0152) 62 56 00.
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