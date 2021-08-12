За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $697,7 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (58,6% от всех поступивших инвестиций), Австрии (30,5%), Украины (4,9%) и Кипра (1,1%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $139,6 млн, или 20% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2021 г. организациями области направлено за рубеж $142,3 млн инвестиций.

Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (67,7% от всех направленных инвестиций), Австрии (11,9%), Италии (4,5%) и Украины (4%).

На долю прямых инвестиций приходилось 82,6% всех направленных инвестиций за рубеж.