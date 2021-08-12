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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ $697,7 МЛН
12:00 13.08.2021
За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Гомельской области иностранные инвесторы вложили $697,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (58,6% от всех поступивших инвестиций), Австрии (30,5%), Украины (4,9%) и Кипра (1,1%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $139,6 млн, или 20% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2021 г. организациями области направлено за рубеж $142,3 млн инвестиций.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (67,7% от всех направленных инвестиций), Австрии (11,9%), Италии (4,5%) и Украины (4%).
На долю прямых инвестиций приходилось 82,6% всех направленных инвестиций за рубеж.
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