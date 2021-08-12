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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОЛИГОНЕ ВВС И ВОЙСК ПВО СОСТОЯЛСЯ ПОКАЗ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ УДАРНЫХ БАК ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
11:05 13.08.2021
На 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО для руководящего состава Государственного секретариата Совета Безопасности, Министерства обороны и Государственного военно-промышленного комитета 11 августа проведен показ боевых возможностей опытных образцов ударных беспилотных авиационных комплексов (УБАК) отечественного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госвоенпрома, участникам показа были продемонстрированы возможности по поражению наземных целей (живая сила и техника ) беспилотного тактического разведывательно-ударного комплекса «Чекан» с летательным аппаратом типа «Камикадзе», разработанного в ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», а также двух образцов, созданных в ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» – БАК мультироторного типа (квадрокоптер) «Квадро-1400» и «Барражирующая труба», использовавшие в ходе боевого применения ручные противотанковые гранатометы РПГ-26 и малоразмерные авиационные бомбы типа ПТАБ-2,5.
На стартовой позиции специалистами организаций-разработчиков была проведена предполетная подготовка беспилотных летательных аппаратов и снаряжение их боевыми частями и вооружением.
Для опытных образцов были разработаны полетные задания, предусматривавшие порядок маневрирования летательных аппаратов на определенных высотах, маршруты их полета. Координаты целей для УБАК операторами вводились в процессе полета беспилотников.
Для УБАК, в зависимости от назначения, командирами расчетов определялись высоты начала захода на цель и углы пикирования, высоты подрыва боевой части.
Полетные задания ударные БАК выполнили в соответствии с заданными параметрами. Наземные цели были поражены.
Результаты демонстрационного показа будут использованы при принятии решения о приеме изделий на вооружение силовыми структурами.
Приоритетным направлением развития БАК на ближайшую перспективу Госкомвоенпромом определено создание отечественных ударных БАК и высокоточных малоразмерных авиационных средств поражения.
Наиболее рациональным и эффективным является создание ударных БАК тактического назначения на основе использования созданного в нашей стране потенциала и имеющихся наработок.
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