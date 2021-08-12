В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем составил 99,4%, с начала года - 105,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 8,6%. За январь-июль 2021 года цены подскочили к январю-июлю 2020 года на 7,8%.

Непродовольственные товары в июле подорожали по сравнению с июнем на 0,4%, с начала года – на 6,2%. При этом годовой рост цен в июле составил 11%. В январе-июле текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,8%.

Цены на услуги в июле 2021 г. выросли по сравнению с июнем на 0,3%, с начала года – на 5%. Годовой рост цен в июле составил 8,5%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года услуги подорожали на 8,4%.