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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ $151,5 МЛН
09:16 13.08.2021
В январе-июне 2021 г. в реальный сектор экономики Брестской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $151,5 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Литвы (32,3% от всех поступивших инвестиций), Российской Федерации (28,1%), Германии (16,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $144,4 млн, или 95,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
В январе-июне 2021 г. организациями области (кроме банков) направлено за рубеж $309,4 млн инвестиций. Основная часть инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации – 93% от всех направленных инвестиций.
На долю прямых инвестиций приходилось 99,99% от всех направленных инвестиций за рубеж.
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