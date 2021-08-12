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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСТИТЬ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ В 2023 ГОДУ
17:33 12.08.2021
Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году. Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания на предприятии «БелВитунифарм», сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года», - сказал он.
Напомним, сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «БелВитунифарм». Здесь главе государства доложили о ходе разработки отечественной вакцины от коронавируса.
Дмитрий Пиневич рассказал, что в создании вакцины принимает участие комплексная рабочая группа, состоящая из специалистов разных областей – вирусологов, эпидемиологов, специалистов по фарминдустрии, проектировщиков и других экспертов.
«Как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины, мы сразу начали задумываться, каким же образом мы можем ее масштабировать, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной», - сказал министр.
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