Белорусскую вакцину от коронавируса планируют выпустить в гражданский оборот в 2023 году. Об этом рассказал сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, подводя итоги совещания на предприятии «БелВитунифарм», сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года», - сказал он.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «БелВитунифарм». Здесь главе государства доложили о ходе разработки отечественной вакцины от коронавируса.

Дмитрий Пиневич рассказал, что в создании вакцины принимает участие комплексная рабочая группа, состоящая из специалистов разных областей – вирусологов, эпидемиологов, специалистов по фарминдустрии, проектировщиков и других экспертов.

«Как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины, мы сразу начали задумываться, каким же образом мы можем ее масштабировать, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной», - сказал министр.