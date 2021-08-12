ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $641,7 МЛН

17:11 12.08.2021 За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минской области иностранные инвесторы вложили $641,7 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,6%), Швейцарии (5,9%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $465,6 млн, или 72,6% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-июнь 2021 г. организации области (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на $334,2 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (81,3% от всех направленных инвестиций), Украины (7,1%), Сингапура (5,7%). На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.