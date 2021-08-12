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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $641,7 МЛН
17:11 12.08.2021
За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) Минской области иностранные инвесторы вложили $641,7 млн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (48,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,6%), Швейцарии (5,9%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $465,6 млн, или 72,6% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2021 г. организации области (кроме банков) направили за рубеж инвестиций на $334,2 млн.
Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (81,3% от всех направленных инвестиций), Украины (7,1%), Сингапура (5,7%).
На долю прямых инвестиций приходилось 99,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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