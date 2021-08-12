За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,8 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (38,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,9%), Украины (11,6%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,6 млрд, или 90,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2021 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $1,8 млрд. Значительные объемы инвестиций организации столицы направили субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,5% от всех направленных инвестиций), Украины (5,9%), Кипра (4,3%).

На долю прямых инвестиций приходилось 93,9% всех направленных инвестиций за рубеж.