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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКА $2,8 МЛРД
16:09 12.08.2021
За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Минска (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $2,8 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, основными инвесторами организаций Минска были субъекты хозяйствования Российской Федерации (38,8% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,9%), Украины (11,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $2,6 млрд, или 90,8% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2021 г. организациями Минска (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на $1,8 млрд. Значительные объемы инвестиций организации столицы направили субъектам хозяйствования Российской Федерации (75,5% от всех направленных инвестиций), Украины (5,9%), Кипра (4,3%).
На долю прямых инвестиций приходилось 93,9% всех направленных инвестиций за рубеж.
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