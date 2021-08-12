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ЭКОНОМИКА РБ


МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ БЕЛАРУСИ УЖЕ ДОСТУПНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ


15:37 12.08.2021

Модернизированная версия Публичной кадастровой карты Республики Беларусь (версия 2.0) доступна с августа текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомимущества, оптимизированы функции поиска, мобильная версия карты, персональная настройка символизации, современный интерфейс и много другое.

Концепция и содержание карты не изменились. Проверенные и статусные данные из регистров и реестров государственного земельного кадастра, а также информация государственных органов и организаций для публикации были предоставлены Министерством обороны, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственным пограничным комитетом и другими ведомствами.

Сведения о родниках, зонах запрета полетов беспилотников, пределах пограничной зоны и полосы, памятниках Великой Отечественной войны – все это и многое другое можно найти на Публичной кадастровой карте, которая включает более 25 слоев проверенной информации.

В целях совершенствования работы карты каждый пользователь может направить через форму «обратной связи» свои предложения, а также получить ответы на интересующие вопросы в специальной рубрике.
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