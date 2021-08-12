ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,5%


15:02 12.08.2021

Потребительские цены в Витебской области в июле 2021 года выросли по сравнению с июнем на 0,2%, с начала года – на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июле 2021 года к уровню июля 2020 года потребительские цены подскочили на 8,9%, за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2020 года – на 8,2%.

Продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем подешевели на 0,2%, с начала года – выросли на 5,1%. Цены на продтовары в июле 2021 года к июлю 2020 года выросли на 8,2%, за январь-июль текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,7%.

Непродовольственные товары в июле подорожали по сравнению с июнем на 0,7%, с начала года – на 6,1%. Цены на непродовольственные товары в июле 2021 года к июлю 2020 года выросли на 9,7%, за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2020 года – на 8,9%.

Цены на услуги в июле по сравнению с июнем не изменились, с начала года выросли на 4,6%. Услуги в июле 2021 года подорожали по сравнению с июлем 2020 года на 8%, в январе-июле текущего года к январю-июлю 2020 года – на 8,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2021
валюта курс
EUR 2.9484
USD 2.5185
RUB 3.4037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9510 +0.0026
USD 2.5118 -0.0067
RUB 3.4150 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9400 2.9510
USD 2.5030 2.5110
RUB 3.4010 3.4190
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1770
EUR/RUB 86.1000 86.7000
USD/RUB 73.3000 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте