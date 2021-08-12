Потребительские цены в Витебской области в июле 2021 года выросли по сравнению с июнем на 0,2%, с начала года – на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июле 2021 года к уровню июля 2020 года потребительские цены подскочили на 8,9%, за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2020 года – на 8,2%.

Продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем подешевели на 0,2%, с начала года – выросли на 5,1%. Цены на продтовары в июле 2021 года к июлю 2020 года выросли на 8,2%, за январь-июль текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,7%.

Непродовольственные товары в июле подорожали по сравнению с июнем на 0,7%, с начала года – на 6,1%. Цены на непродовольственные товары в июле 2021 года к июлю 2020 года выросли на 9,7%, за январь-июль текущего года к уровню января-июля 2020 года – на 8,9%.

Цены на услуги в июле по сравнению с июнем не изменились, с начала года выросли на 4,6%. Услуги в июле 2021 года подорожали по сравнению с июлем 2020 года на 8%, в январе-июле текущего года к январю-июлю 2020 года – на 8,5%.